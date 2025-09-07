Будет ли штраф за нерастаможенное транспортное средство?

В соответствии с положениями статьи 481 Таможенного кодекса Украины, установлена ответственность за превышение срока по ввозу транспортных средств, передает 24 Канал.

Читайте также Кто и где создает бизнес в Украине – актуальная аналитика

Кроме того, нужно учесть то, что машины на иностранной регистрации могут находиться в Украине в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Превышение сроков режима транзита влечет за собой предупреждение или наложение штрафа.

Например, превышение на одни сутки составляет штраф в размере 10 необлагаемых минимумов, то есть 170 гривен.

Обратите внимание! По состоянию на 2025 год 1 необлагаемый минимум составляет 17 гривен (если сфера применения – административная, финансовая и уголовная ответственность).

Зато если превышение срока составляет более 10 дней, то штраф налагается в размере 200 необлагаемых минимумов, то есть 3 400 гривен. А до 20 суток – 500 необлагаемых минимумов (8 500 гривен).

В режиме временного ввоза автомобилем можно пользоваться на территории Украины определенный срок без ответственности.

Речь идет о сроке до 1 года при условии письменного обязательства об обратном вывозе его и уплаты пошлины и других налогов и сборов.

Что известно о растаможке авто?