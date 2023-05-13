У медиагруппы Forbes – новый владелец: зачем 28-летнему миллиардеру холдинг

У Forbes теперь новые владельцы. Кто приобрел медиагруппу и хочет в ней изменить – читайте в материале.

Миллиардер Остин Рассел и компания Integrated Whale Media Investments (Гонконг) объявили о том, что достигли соглашения по приобретению контрольного пакета акций Forbes Global Media Holdings. Согласно условиям соглашения, медиахолдинг был оценен в 800 миллионов долларов.

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Известно, что теперь Расселу будет принадлежать 82% акций компании. Сюда входит и часть, принадлежавшая семье Форбс. Что касается Integrated Whale Media Investments, то она станет минотарным акционером. С 2014 года этой компании принадлежало 95% акций Forbes.

Что изменится в Forbes

Как заверил сам Остин Рассел, вмешиваться в редакционную политику у него нет никаких намерений. Вместе с тем планируется создание нового совета директоров, куда должны войти эксперты по медиа, технологиям и искусственному интеллекту.

Что касается Стива Форбса, главы и главного редактора, то увольнять его не будут, он останется на своем посту. Цель журнала останется неизменной – развивать сообщество читателей, которое уже насчитывает 140 миллионов по всему миру, писать публикации из сферы бизнеса и расширять прибыльные проекты.

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Что известно об Остине Расселе – новом владельце Forbes

В 17 лет Рассел основал Luminar Technologies, имеет более 100 патентов. Раньше был на обложке Forbes как самый молодой миллиардер в мире.

Luminar Technologies создал первую технологию, способную обеспечивать серийных автономных транспортных средств. Сейчас компания имеет более 50 коммерческих партнеров, в которые входят крупнейшие мировые автопроизводители.

Состояние Остина Рассела оценивают в 1,6 миллиарда долларов.