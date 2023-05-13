Мільярдер Остін Рассел та компанія Integrated Whale Media Investments (Гонконг) оголосили про те, що досягнули угоди стосовно придбання контрольного пакета акцій Forbes Global Media Holdings. Згідно з умовами угоди, медіахолдинг оцінили у 800 мільйонів доларів.

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Відомо, що тепер Расселу будуть належати 82% акцій компанії. Сюди входить і та частина, яка належала родині Форбс. Що стосується Integrated Whale Media Investments, то вона буде мінотарним акціонером. З 2014 року цій компанії належали 95% акцій Forbes.

Що зміниться у Forbes

Як запевнив сам Остін Рассел, втручатися у редакційну політику в нього немає жодних намірів. Разом з тим, планується створення нової ради директорів, куди повинні увійти експерти з медіа, технологій та штучного інтелекту.

Що стосується Стіва Форбса, голови та головного редактора, то звільняти його не будуть, він залишиться на своїй посаді. Мета журналу залишиться незмінною – розвивати спільноту читачів, яка вже налічує 140 мільйонів по всьому світу, писати публікації зі сфери бізнесу та розширювати прибуткові проєкти.

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Що відомо про Остіна Рассела – нового власника Forbes

У 17 років Рассел заснував Luminar Technologies, має понад 100 патентів. Раніше був на обкладинці Forbes як наймолодший мільярдер у світі.

Luminar Technologies створив першу технологію, яка здатна забезпечувати серійних автономних транспортних засобів. Зараз компанія має більш як 50 комерційних партнерів, до яких входять найбільші світові автовиробники.

Статки Остіна Рассела оцінюють в 1,6 мільярда доларів.