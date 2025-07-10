Ford отзывает почти миллион авто из-за проблем с топливной системой
Компания Ford Motor отзывает 850 318 автомобилей в США из-за возможной неисправности топливного насоса низкого давления. Проблема может привести к остановке двигателя во время движения, что повышает риск аварий.
Проблемы с топливным насосом
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA), информирует 24 Канал. Отмечают, что эффект может нарушить поток топлива из бака к двигателю, что и приводит к его внезапной остановке.
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Под отзыв попали некоторые модели Lincoln Aviator, грузовики Ford F-150 и спортивные авто Mustang. По оценкам NHTSA, примерно 10% этих автомобилей имеют дефект.
Администрация также получила шесть жалоб от владельцев транспортных средств по этой проблеме.
К слову, ранее стало известно, что Volkswagen отзывает 177 493 кроссовера Atlas и Atlas Cross Sport в США из-за дефекта крепления крышки двигателя, что может вызвать пожар.