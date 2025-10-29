Ford будет ремонтировать дефектные люки бесплатно: компания массово отзывает три модели
- Ford отзывает около 175 000 автомобилей в США из-за дефектных дефлекторов люка, которые могут отсоединиться во время движения.
- Под отзыв попадают модели Ford Expedition, Lincoln Navigator и пикапы серии F, а дилеры бесплатно проверят и отремонтируют дефлекторы.
Автопроизводитель Ford Motor Co. отзывает около 175 000 автомобилей в США из-за возможной проблемы с дефлекторами люка на крыше, которые могут отсоединиться во время движения.
Ford отзывает три модели авто
Об этом сообщила Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA), передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Отзыв касается внедорожников Ford Expedition, Lincoln Navigator, а также пикапов серии F. По данным агентства, дилеры бесплатно проведут проверку и, в случае необходимости, отремонтируют дефлекторы.
В Ford прокомментировали ситуацию
В компании отметили, что пока информации о несчастных случаях или травмах, связанные с этой неисправностью, не поступало.
Ранее Ford объявил об отзыве почти миллиона автомобилей из-за возможной проблемы топливного насоса. Отмечалось, что проблема может привести к остановке двигателя во время движения, а это повышает риск аварий.
Что известно о подобных инцидентах?
На самом деле подобные случаи нередки и могут коснуться абсолютно всех производителей автомобилей. Так, недавно Honda сообщила об отзыве 294 612 автомобилей в США из-за сбоя в программном обеспечении, который может привести к остановке двигателя или потере мощности.
А BYD отзывает более 115 000 автомобилей серий Tang и Yuan Pro из-за конструктивных дефектов и рисков с батареями.