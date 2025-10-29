Ford ремонтуватиме дефектні люки безкоштовно – під відкликання потрапили три моделі

Автовиробник Ford Motor Co. відкликає близько 175 000 автомобілів у США через можливу проблему з дефлекторами люка на даху, які можуть від’єднатися під час руху.

Ford відкликає три моделі авто

Про це повідомила Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA), передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Відкликання стосується позашляховиків Ford Expedition, Lincoln Navigator, а також пікапів серії F. За даними агентства, дилери безкоштовно проведуть перевірку та, у разі потреби, відремонтують дефлектори.

У Ford прокоментували ситуацію

У компанії зазначили, що наразі інформації про нещасні випадки або травми, пов'язані з цією несправністю, не надходило.

Раніше Ford оголосив про відкликання майже мільйона автомобілів через можливу проблему паливного насоса. Зазначалось, що проблема може спричинити зупинку двигуна під час руху, а це підвищує ризик аварій.

Що відомо про подібні інциденти?