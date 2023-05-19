Франция хочет немедленно построить крупнейший в Европе завод солнечных панелей: зачем спешка

Уже в скором времени во Франции начнут масштабное строительство завода солнечных панелей. Он должен быть значительно больше нынешнего лидера рынка.

Европейское производство зеленой энергии в скором времени выйдет на новый уровень. Содействовать этому должен новый завод солнечных панелей, который появится во Франции.

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Новый завод: какая мощность и почему такая спешка

Строительством новой фабрики производства солнечных панелей будет заниматься компания Holosolis. Известно, что он будет на 70% больше текущего лидера в Европе.

Старт работы фабрики намечен на 2025 год, а годовой объем изготовленных фотоэлектрических модулей должен составлять 10 миллионов в год. Проектная мощность – 5 ГВт в год.

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Сообщается, что строительство масштабного завода солнечных панелей должно снизить энергозависимость от Китая. Для сравнения: доля китайских панелей на мировом рынке сейчас составляет 80%, в то время как европейским удалось занять лишь 3% рынка.

Новый завод будет расположен в городе Саргемин, на нем планируют трудоустроить 1700 человек.

Мы будем производить наиболее энергоэффективные модули с использованием новейших фотоэлектрических технологий и с наименьшим углеродным следом. Масштабирование и автоматизация линии позволят конкурировать по цене с мировыми гигантами отрасли,

– заверил гендир компании Ян Джейкоб Бум-Вичерс.

Напомним, ЕС бросает все силы на возобновляемые источники энергии, чтобы избавиться от потребности покупать энергоносители в России.