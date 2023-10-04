Франция поддержит компании, готовые инвестировать в Украину: какой механизм выбрали

Украина получит новый тип поддержки от Франции Все благодаря государственной страховой компании Bpifrance Assurance Export, сделавшей важное заявление для французских предпринимателей.

Bpifrance Assurance Export готова страховать французские бизнесы, которые будут инвестировать в Украине. Еще одно условие – активное участие в реконструкции страны еще до завершения полномасштабной войны.

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Франция готова страховать компании, которые будут инвестировать в Украину

Любая компания, работающая по французскому законодательству и осуществляющая долгосрочные инвестиции за рубежом в новую или существующую компанию, или любое кредитное учреждение, предоставляющее банковский кредит иностранному подразделению, имеет право на это инвестиционное страхование,

– говорится в официальном заявлении Минэкономики.

Таким образом, французские инвесторы и кредитные учреждения получат защиту на случай повреждения имущества, невыплат, случаев экспроприации или политического давления. Страхование в целом будет покрываться до 59% потерь активов. Добавим больше деталей об онлайн-встрече, которая прошла в середине сентября:

Мероприятие посвятили теме страхования инвестиционных рисков для французского бизнеса, готового работать в Украине;

Мероприятие организовала Франко-украинская торгово-промышленная палата. К встрече присоединились больше чем 150 французских и украинских компаний.

Также Франция продолжит обсуждать с партнерами по дальнейшей поддержке экономики Украины. В частности, одна из задач – привлечение инновационных финансовых инструментов для восстановления государства Украины.

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