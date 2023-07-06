Россияне "ищут" Черняка: хотят кинуть за решетку за финансирование ВСУ

ФСБ приступила к охоте за верхушкой алкогольного холдинга Global Spirits. Причина – большие затраты на помощь героическим ВСУ.

Российские оккупанты начали охотиться на руководство компании Global Spirits, которой владеет Евгений Черняк. Один из главных продуктов компании – водка "Хортица".

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Почему Черняка и руководителей компании преследуют в России

Российская ФСБ объявила в розыск главу алкогольного холдинга Евгений Черняка. Обвинение – финансирование ВСУ на сумму 500 миллионов рублей.

Россияне сообщили, что уже задержали его соучастников. Это работники алкогольного холдинга Global Spirits. ФСБ осуществляет производство по статье "финансирование терроризма".

Россияне хотят наложить арест на доли всех входящих в холдинг Черняка организаций. Также в ближайшее время они хотят провести финансово-хозяйственную экспертизу.

Ранее на сайте Global Spirits сообщалось, что реализация любого продукта бренда на территории России запрещена, незаконна и будет преследоваться.