Продано за долги: лидера сырного рынка купили за полцены

Один из самых известных производителей сыра в Украине – завод "Гадячсыр" – продали на аукционе за 44,03 миллиона гривен. Торги состоялись 17 февраля в системе Прозорро, их проводили в рамках банкротства предприятия.

"Гадячсыр" получил нового владельца

Новым владельцем стал молочный холдинг "Провиант" с Черниговщины, принадлежащий Валентину Запорощуку. Он уже владеет брендами ТМ "Ичня" и TM MamaMilla, а также имеет опыт выхода на международные рынки. О деталях сделки информирует 24 Канал со ссылкой на данные Прозорро.

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Справочно. В 2012 – 2013 годах группа Гадячсира входила в рейтинг 200 крупнейших корпораций Украины по версии Forbes.

Как менялась цена завода

Первый аукцион в сентябре 2024 года стартовал с 99,2 миллиона гривен, но не состоялся из-за отсутствия желающих. Повторный аукцион прошел по голландской процедуре с понижением цены: стартовая сумма составляла 73,4 миллионов гривен, но финальная оказалась почти вдвое меньше.

Вместе с заводом новый владелец получит промышленные здания, склады, земельные участки общей площадью 4,7 га, а также около 900 единиц оборудования.

Как "Гадячсыр" оказался в долгах Компания объявила банкротство в 2023 году. Завод входил в холдинг "Альмира", связанного с бизнесменом Русланом Бадаевым, а среди официальных бенефициаров указан Олег Балюк. В начале 2010-х "Гадячсыр" приносил до 1 миллиарда гривен годового дохода, а основной экспорт сыра шел в Россию. Однако к 2023 году предприятие накопило долги на 2,6 миллиардов гривен, включая невыплаченные зарплаты и задолженность перед поставщиками.

Сейчас же, согласно условиям соглашения, "Провиант" должен полностью рассчитаться за покупку до 4 марта 2025 года. Вернет ли новый владелец былую славу "Гадячсиру" – покажет время.