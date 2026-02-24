Удар по бизнесу: сколько "Галя Балувана" тратит на работу генераторов ежедневно
- Сеть "Галя Балувана" тратит до 82 000 литров топлива ежедневно на работу генераторов из-за отключения света.
- Во время блэкаутов вырос спрос на готовые блюда, поэтому компания расширила ассортимент, включив салаты, десерты и торты.
Из-за масштабных отключений света магазины известной сети полуфабрикатов работают с генераторами. Стало известно, сколько "Гали Балуваной" стоит обслуживание оборудования и что люди начали покупать больше во время блэкаутов.
Сколько сеть тратит на генераторы ежедневно?
Один магазин сети полуфабрикатов "Галя Балувана" ежедневно тратит на генераторы от 5 до 80 литров дизеля, сообщили в Delo.ua.
К слову, по состоянию на февраль 2026 года сеть объединяет 148 партнеров и имеет 1020 магазинов. Это означает до 82 000 литров топлива на генераторы для всей сети ежедневно.
Объем зависит от области, продолжительности отключений света и того, какое оборудование установлено в конкретной точке. Несмотря на дополнительные расходы, магазины работают в обычном графике – смены не сокращают.
В компании говорят, что часть расходов на топливо партнеры могут учитывать в стоимости продукции. Каждый франчайзи сам решает, как покрывать эти расходы – учитывая ситуацию в своем регионе и собственные возможности.
Когда с электричеством перебои, предприниматели подстраивают и производство. Временно отказываются от позиций, которые могут быстро испортиться.
Например, блюда с ливером могут не готовить во время длительных отключений. Если партнер имеет несколько производственных точек, он может маневрировать – перераспределять нагрузку и увеличивать объемы в том цехе, где есть электричество или меньшие ограничения,
– объяснили в пресс-службе сети.
Как изменился спрос из-за отключения света?
В "Гали Балуваной" заметили изменение поведения покупателей: во время блэкаутов люди чаще берут уже готовые блюда. Поэтому компания расширила это направление и добавила в ассортимент салаты, десерты и торты.
Некоторые продукты требуют много электроэнергии. Скажем, выпекания блинов – достаточно энергоемкий процесс, поэтому партнеры вынуждены тщательно планировать производство, учитывая доступные ресурсы.
Могут ли заведения брать оплату "за генератор"?
Из-за проблем с электроэнергией некоторые украинские предприниматели начали включать в чеки оплату "за генератор" или "за свет". В некоторых случаях за это могут оштрафовать или перевести на общую систему налогообложения.
Чтобы избежать наказания, предприниматели должны соблюдать определенные условия при взимании платы за такое обслуживание. Во-первых, потребитель должен быть заблаговременно проинформирован о взыскании "чека за генератор": это надо указать в меню, в объявлении и тому подобное.
Во-вторых, в заведении должны получить согласие клиента на оплату такой услуги. И в-третьих – клиент должен четко понимать, за что платит: сколько стоит товар или услуга без доплаты, сколько составляет доплата за генератор.