Удар по бизнесу: сколько "Галя Балувана" тратит на работу генераторов ежедневно

Из-за масштабных отключений света магазины известной сети полуфабрикатов работают с генераторами. Стало известно, сколько "Гали Балуваной" стоит обслуживание оборудования и что люди начали покупать больше во время блэкаутов.

Сколько сеть тратит на генераторы ежедневно?

Один магазин сети полуфабрикатов "Галя Балувана" ежедневно тратит на генераторы от 5 до 80 литров дизеля, сообщили в Delo.ua.

Смотрите также McDonald's ищет работников в одном из городов Украины: где планируют открытие

К слову, по состоянию на февраль 2026 года сеть объединяет 148 партнеров и имеет 1020 магазинов. Это означает до 82 000 литров топлива на генераторы для всей сети ежедневно.

Объем зависит от области, продолжительности отключений света и того, какое оборудование установлено в конкретной точке. Несмотря на дополнительные расходы, магазины работают в обычном графике – смены не сокращают.

В компании говорят, что часть расходов на топливо партнеры могут учитывать в стоимости продукции. Каждый франчайзи сам решает, как покрывать эти расходы – учитывая ситуацию в своем регионе и собственные возможности.

Когда с электричеством перебои, предприниматели подстраивают и производство. Временно отказываются от позиций, которые могут быстро испортиться.

Например, блюда с ливером могут не готовить во время длительных отключений. Если партнер имеет несколько производственных точек, он может маневрировать – перераспределять нагрузку и увеличивать объемы в том цехе, где есть электричество или меньшие ограничения,

– объяснили в пресс-службе сети.

Как изменился спрос из-за отключения света?

В "Гали Балуваной" заметили изменение поведения покупателей: во время блэкаутов люди чаще берут уже готовые блюда. Поэтому компания расширила это направление и добавила в ассортимент салаты, десерты и торты.

Некоторые продукты требуют много электроэнергии. Скажем, выпекания блинов – достаточно энергоемкий процесс, поэтому партнеры вынуждены тщательно планировать производство, учитывая доступные ресурсы.

Могут ли заведения брать оплату "за генератор"?