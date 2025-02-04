Арбитраж снова не на стороне "Газпрома": российский монополист должен заплатить миллионы

Австрийская нефтегазовая компания OMV выиграла арбитражный спор против "Газпром экспорта" в Стокгольмском арбитраже. OMV получит компенсацию за невыполнение контрактных обязательств.

Что решил арбитраж

Согласно решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, принятым 3 января, OMV зачислила 48 миллионов евро как часть требований к "Газпрому" по контракту на поставку газа в Австрию, информирует 24 Канал.

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Это уже не первый подобный случай. В ноябре 2024 года OMV выиграла арбитраж против "Газпрома" по делу о нарушении графика поставок газа в Германию. Тогда суд обязал российскую компанию выплатить австрийцам 243 миллионов долларов.

Контракт с "Газпромом" расторгнут

После очередного решения арбитража OMV официально разорвала долгосрочный контракт с "Газпромом", заключенный еще в 2006 году и рассчитанный до 2040 года.

Австрийская компания аргументировала свое решение тем, что "Газпром" систематически нарушал контрактные обязательства и не поставлял газ с 16 ноября 2024 года. Контракт предусматривал ежегодные поставки 6 миллиардов кубометров газа.

Предыстория конфликта

В феврале 2023 года OMV инициировала арбитражное дело против "Газпрома" на сумму 575,3 миллиона евро за нарушение контракта.

В 2024 году OMV уже получила 230 миллионов евро компенсации по предыдущему решению арбитража.

Газпром еще в 2022 году начал нерегулярно поставлять газ в Германию, а в сентябре того же года прекратил поставки полностью.

Что дальше

OMV заявила, что немедленно зачислит полученную компенсацию, однако признает, что это может ухудшить договорные отношения с "Газпромом".

Решение Стокгольмского арбитража еще раз демонстрирует, что европейские компании успешно отстаивают свои права в спорах с российскими энергетическими корпорациями.