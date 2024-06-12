Потерял 13 миллиардов евро: "Газпром" проиграл дело для бывшего партнера Uniper

Еще на минувшей неделе арбитражный суд Стокгольма разрешил немецкой компании Uniper разорвать долгосрочный контракт с "Газпром экспорт". Также он присудил российской компании выплатить 13 миллиардов евро компенсации за недопоставки газа с середины 2022 года.

"Газпром" выплатит компенсацию для Uniper

7 июня арбитражный суд вынес решение в пользу Uniper, предоставив ей право расторгнуть контракты с "Газпром экспортом" и потребовать более 13 миллиардов евро компенсации. Решение основывалось на объемах газа, которые "Газпром экспорт" не смог поставить с середины 2022 года.

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Сегодня компания Uniper приняла решение разорвать долгосрочные контракты на поставку российского газа и таким образом юридически прекратила долгосрочные отношения с российской государственной компанией "Газпром экспорт",

– написали в Uniper.

Недавно было подтверждено, что долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями остаются юридически действующими, несмотря на ограниченные объемы поставок с июня 2022 года и их отсутствие с августа 2022 года. Некоторые из этих контрактов будут оставаться в силе до середины 2030-х годов.

Компания Uniper подала иск против "Газпром экспорта" из-за значительных убытков, вызванные ограничением поставок российского газа. В конце 2022 года компания инициировала арбитражное разбирательство, как это предусмотрено условиями их контракта.

Арбитражный трибунал, расположенный в Стокгольме, вынес окончательное и юридически обязательное решение в соответствии со швейцарским законодательством, решив спор между двумя сторонами. Этот метод урегулирования споров через арбитраж уже использовался компаниями Uniper и "Газпром экспорт" ранее.