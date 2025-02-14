ГБР задержало директора онлайн-казино "PIN-UP", которое связано с Россией

Операцию по задержанию провели работники ГБР. Было установлено, что настоящими владельцами "PIN-UP" являются граждане России, которые после начала полномасштабного вторжения проводили свою деятельность на оккупированных территориях и финансировали российских ветеранов.

В чем обвиняют директора онлайн-казино "PIN-UP"

Как передает 24 Канал со ссылкой на ГБР, в рамках расследования деятельности онлайн-казино выявили факты пособничества представителей этой компании государству-агрессору.

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Известно, что уже подтверждены связи онлайн-казино с представителями России, а также:

Финансовые потоки в интересах наполнения бюджета агрессора и поддержки деятельности против Украины,

Связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории так называемых "ЛНР",

Лицо, которое контролирует деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, финансировало ветеранов так называемой "СВО" в России.

Как выяснило Бюро во время досудебного расследования, онлайн-казино продолжает свою деятельность на территории России и на российских вебресурсах.

Как объяснили в Офисе Генерального прокурора, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Обратите внимание! Уже арестовано и передано в управление АРМА более 2,6 миллиарда гривен, которые принадлежали обществам, связанные с деятельностью онлайн-казино. На эти средства приобретено облигации внутреннего государственного займа в сумме 2 миллиардов гривен.