В Work․ua ответили, готовы ли украинские компании трудоустраивать ветеранов

Министерство по делам ветеранов подсчитало, что после завершения войны количество ветеранов и членов их семей составит около 5 – 6 миллионов человек. К этому должен быть готов и украинский бизнес.

В 2024 году количество вакансий для ветеранов выросло на 82%. Однако украинскому бизнесу еще есть над чем работать. Руководитель проекта по трудоустройству ветеранов "Навстречу" в Work.ua Анастасия Розлуцкая рассказала 24 Каналу, каковы результаты исследования о готовности работодателей к найму ветеранов.

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Готов ли украинский бизнес трудоустраивать ветеранов

Портал Work.ua имеет отдельный проект "Навстречу", в рамках которого запустили своеобразный чек-ап для бизнеса, чтобы проверить, насколько украинские компании готовы к найму ветеранов.

Около 80% компании осознают важность и необходимость трудоустройства ветеранов. Однако только 37% компаний отмечают, что имеют безбарьерное и инклюзивное пространство, и готовы вкладываться в это финансово. В конце концов, вопрос безбарьерности – это не только вопрос бизнеса, но и государства в частности,

– отметила Анастасия Розлуцкая.

Как общество, так и бизнес должен понимать, что в результате полномасштабного вторжения России, количество людей с инвалидностью в Украине существенно возрастет. В прошлом году была опубликована статистика, что около 50 тысяч человек уже есть с ампутациями.

"Работодатели также осознают необходимость указывать в вакансиях, что они приглашают ветеранов. Из опрошенных компаний такую опцию внедрили только 42%, такая же часть готова отдавать предпочтение ветеранам при равных условиях с другим кандидатом", – отметила руководитель проекта "Навстречу".

Приятным открытием стало и то, что компании поддерживают контакт с теми, кто пошел воевать, от начала мобилизации. Сейчас, однако, перед украинским бизнесом есть еще немало работы и задач, которые нужно выполнить, чтобы украинские ветераны могли комфортно трудоустроиться.

Какую работу предлагают ветеранам

Обычно, вакансии, которые чаще всего предлагают ветеранам, являются самыми популярными вакансиями на общем рынке труда. Речь идет о менеджере по продажам, продавца-консультанта, грузчика, кассира и тому подобное.

Реже всего вакансии ветеранам предлагают в категориях "Топ-менеджмент", "руководство высшего звена" (менее 6% вакансий) и "Красота, фитнес, спорт" (3%).

Можно говорить об определенной стереотипности в восприятии, с которой придется работать, чтобы ее преодолеть. Например, то, что ветераны не могут работать в сфере красоты или занимать топ-должности,

– отметила Розлуцкая.

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В каких областях есть наибольшее количество вакансий для ветеранов

Наибольшее количество работы ветеранам предлагают работодатели на Киевщине и те, которые ищут удаленных работников. За ними следуют работодатели из Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской области. Собственно, это не удивительно, ведь именно в этих областях наблюдается наибольшее количество вакансий в целом.

В соотношении по доле вакансий для ветеранов первая позиция, на удивление, принадлежит Херсонщине. Затем идет Тернопольщина, Львовщина и Николаевщина. Меньше всего вакансий в таком соотношении в Харьковской, Донецкой и Полтавской областях,

– отметила Розлуцкая.

Как стало понятно, Львовщина в лидерах по количеству вакансий для ветеранов. В целом именно во Львовской области проводят много мероприятий, которые связаны с трудоустройством ветеранов, есть взаимодействие власти и бизнеса.

"Влияет определенная трендовость этой темы на рынке труда. Мы видим, что в этих регионах она лучше "подсвечена". Также нехватка рабочей силы заставляет бизнес обращать внимание на различные категории населения", – отметила руководитель проекта "Навстречу".