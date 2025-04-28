В каких городах Украины ІТ-работники получают самые высокие зарплаты

ИТ-сектор в Украине продолжает активно развиваться, и с каждым годом спрос на квалифицированных специалистов только растет. Предприятия ищут таланты в разных регионах страны, предлагая им различные условия для развития и работы.

Где самые высокие зарплаты у ІТ-специалистов

По данным исследования DOU, в 2025 году украинские айтишники наблюдают тенденцию к снижению зарплат по сравнению с предыдущими годами. Однако, есть города, где уровень оплаты труда остался стабильным или даже вырос. Подробнее – разбирался 24 Канал.

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Киев

Киев остается крупнейшим айти-хабом Украины. Однако, по данным DOU, медианная зарплата разработчиков в Киеве снизилась на 131 доллар за последние полгода, достигнув 3,619 долларов. Это снижение связано с падением зарплат среди джуниоров и сеньоров. Однако Киев все еще остается лидером по количеству вакансий и возможностями для карьерного роста.

Львов

Львов также является важным айти-центром. Медианная зарплата разработчиков во Львове снизилась на 225 долларов, достигнув 3,500 долларов. Снижение зарплат наблюдается среди мидлов, сеньоров и лидов. Однако Львов остается привлекательным для айтишников благодаря высокому качеству жизни и развитию айти-экосистемы.

Днепр

Днепр показал стабильность на рынке труда. Медианная зарплата разработчиков осталась на прежнем уровне. Это свидетельствует о стабильном спросе на айти-специалистов в этом городе. Днепр привлекает айтишников умеренными затратами на жизнь и развитой инфраструктурой.

Харьков и Одесса

В Харькове и Одессе медианные зарплаты разработчиков остались без изменений. Это свидетельствует о стабильном спросе на айти-специалистов в этих городах. Харьков известен своими техническими университетами и научными учреждениями, что способствует развитию айти-отрасли. Одесса же привлекает айтишников своей культурной атмосферой и близостью к морю.

Винница

Винница демонстрирует положительную тенденцию. По данным DOU, в Виннице наблюдается тенденция к росту медианных зарплат. Это свидетельствует о развитии айти-индустрии и увеличение спроса на айти-специалистов в этом городе.

Важно! Несмотря на общее снижение зарплат в айти-сфере, некоторые города Украины демонстрируют стабильность или даже рост уровня оплаты труда. Киев и Львов остаются лидерами по количеству вакансий и возможностями для карьерного роста.