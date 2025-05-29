CEO Ryanair может получить премию в 100 миллионов евро – но только при двух условиях

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири может претендовать на гигантское вознаграждение в 100 миллионов евро. Речь идет об опционах на акции компании, которые он сможет реализовать только при выполнении двух условий.

Какие условия поставили руководителю

Будущая выплата О'Лири будет одной из крупнейших в Европе, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Ryanair должен заработать более 2,2 миллиарда долларов прибыли до 2027 года. О'Лири должен оставаться на посту CEO как минимум до июля 2028 года.

Шансы О'Лири высоки

Сейчас авиакомпания уже приблизилась к первой цели: за финансовый год 2024 – 2025 прибыль Ryanair составила 1,82 миллиардов долларов. Аналитики прогнозируют, что к 2027 году компания таки достигнет необходимой планки.

Для сравнения, во время пандемии COVID-19 акции Ryanair падали до 8 евро, но сейчас существенно восстановились. Бонус О'Лири в случае реализации станет одним из крупнейших в истории европейского бизнеса.

Для примера, бывший CEO Reckitt Benckiser Group Барт Бехт в свое время получил 90 миллионов фунтов, а экс-руководитель Melrose Industries Саймон Пекхем – 57 миллионов фунтов в 2024 году. У Йожефа Варади, CEO Wizz Air, также есть похожая бонусная программа стоимостью 136 миллионов долларов, но он пока далек от целевых показателей.