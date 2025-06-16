Гендиректор Renault покидает компанию, чтобы перейти в Gucci
Генеральный директор Renault Group Лука де Мео покинет компанию после 5 лет в должности. Его срок пребывания в Renault завершится 15 июля.
Лидер изменений в Renault уходит с должности
Лука де Мео решил уйти, чтобы сосредоточиться на новых вызовах за пределами автомобильной индустрии, говорится в официальном сообщении на сайте автоконцерна, передает 24 Канал.
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В Renault признали, что руководство Луки стало периодом заметной трансформации, ведь компания обновила модельный ряд, вышла на новую траекторию роста и достигла лучших результатов в своей истории.
"Сейчас совет директоров Renault Group уже начал поиск нового CEO", – говорится в сообщении.
Новые вызовы и неожиданный курс
По информации Le Figaro, следующим этапом карьеры Луки де Мео может стать руководящая должность во французском люксовом гиганте Kering SA – владельце брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.
Справочно. Kering переживает сложный период. В частности, в течение последних двух лет стоимость ее акций снизилась более чем на 60%. Больше всего пострадал модный дом Gucci, который остается главным источником дохода для компании. Компания сейчас столкнулась с рядом вызовов, таких как падение прибыльности, изменения в дизайнерских командах и усиление конкуренции в сегменте luxury.