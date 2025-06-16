Гендиректор Renault покидает компанию, чтобы перейти в Gucci

Генеральный директор Renault Group Лука де Мео покинет компанию после 5 лет в должности. Его срок пребывания в Renault завершится 15 июля.

Лидер изменений в Renault уходит с должности

Лука де Мео решил уйти, чтобы сосредоточиться на новых вызовах за пределами автомобильной индустрии, говорится в официальном сообщении на сайте автоконцерна, передает 24 Канал.

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В Renault признали, что руководство Луки стало периодом заметной трансформации, ведь компания обновила модельный ряд, вышла на новую траекторию роста и достигла лучших результатов в своей истории.

"Сейчас совет директоров Renault Group уже начал поиск нового CEO", – говорится в сообщении.

Новые вызовы и неожиданный курс

По информации Le Figaro, следующим этапом карьеры Луки де Мео может стать руководящая должность во французском люксовом гиганте Kering SA – владельце брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.

Справочно. Kering переживает сложный период. В частности, в течение последних двух лет стоимость ее акций снизилась более чем на 60%. Больше всего пострадал модный дом Gucci, который остается главным источником дохода для компании. Компания сейчас столкнулась с рядом вызовов, таких как падение прибыльности, изменения в дизайнерских командах и усиление конкуренции в сегменте luxury.