Генеральный директор венгерской авиакомпании Wizz Air Йожеф Варади выразил сомнение в целесообразности планов Евросоюза отменить дополнительную плату за перевозку ручной клади.

Интервью с ним опубликовало польское издание money, передает 24 Канал. По словам Варади, права пассажиров важны, но они не должны противоречить здравому смыслу.

Багаж – это не право человека. И никто не убедит меня, что пассажир должен брать с собой чемодан в каждую поездку,

– отметил гендиректор.

Чому не можна скасовувати доплату за багаж?

Дополнительные сборы за ручную кладь чаще всего применяют лоукостеры, которые в базовую стоимость билета включают лишь небольшую личную вещь, например рюкзак или сумочку. Варади считает, что отмена этих доплат может привести к повышению цен на билеты, хотя это не единственный возможный сценарий.

"Каждый самолет имеет физические ограничения. Переполненные салоны и необходимость тратить часы на перемещение лишнего багажа могут вызвать задержки или даже отмену рейсов", – объяснил он.

Генеральный директор Wizz Air предупредил, что решение политиков, направлено на решение одной проблемы, может создать новые вызовы для авиакомпаний.

Что этому предшествовало?

Сейчас ЕС планирует запретить доплаты за ручную кладь уже с 2026 года, говорится в документе Комитета Европарламента по транспорту и туризму. Если правило будет принято, пассажиры смогут бесплатно перевозить багаж весом до 7 килограммов, а также одну небольшую личную вещь, которая помещается под сиденьем.

Авиакомпании же заявили, что это может привести к росту стоимости билетов даже для тех, кто летает с минимальным количеством багажа.