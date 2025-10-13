Багаж – не право людини?

Інтерв'ю з ним опублікувало польське видання money, передає 24 Канал. За словами Вараді, права пасажирів важливі, але вони не повинні суперечити здоровому глузду.

Дивіться також Wizz Air запускає аж 6 нових рейсів з Польщі: куди можна полетіти

Багаж – це не право людини. І ніхто не переконає мене, що пасажир має брати із собою валізу у кожну поїздку,

– зазначив гендиректор.

Чому не можна скасовувати доплату за багаж?

Додаткові збори за ручну поклажу найчастіше застосовують лоукостери, які в базову вартість квитка включають лише невелику особисту річ, наприклад рюкзак або сумочку. Вараді вважає, що скасування цих доплат може призвести до підвищення цін на квитки, хоча це не єдиний можливий сценарій.

"Кожен літак має фізичні обмеження. Переповнені салони та необхідність витрачати години на переміщення зайвого багажу можуть спричинити затримки або навіть скасування рейсів", – пояснив він.

Зауважте. Генеральний директор Wizz Air попередив, що рішення політиків, спрямоване на вирішення однієї проблеми, може створити нові виклики для авіакомпаній.

Що цьому передувало?

Наразі ЄС планує заборонити доплати за ручну поклажу вже з 2026 року, йдеться у документі Комітету Європарламенту з транспорту та туризму. Якщо правило буде ухвалено, пасажири зможуть безкоштовно перевозити багаж вагою до 7 кілограмів, а також одну невелику особисту річ, яка поміщається під сидінням.

Авіакомпанії ж заявили, що це може призвести до зростання вартості квитків навіть для тих, хто літає з мінімальною кількістю багажу.