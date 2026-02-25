Миллион гривен от Monobank: Гераскевич впервые рассказал, как использует деньги

Скелетонист Владислав Гераскевич хотел выступить на Олимпиаде-2026 в "шлеме памяти" с изображениями погибших украинских спортсменов, за что его дисквалифицировали. После спортсмен получил не только орден Свободы из рук Владимира Зеленского, но и многочисленные премии от отечественного бизнеса.

Как Гераскевич использует премию от Monobank?

Из-за правил МОК некоторое время скелетонист не мог официально комментировать коммерческие нюансы. Однако уже в четверг, 25 февраля, в инстаграме он рассказал, куда пойдет миллион гривен от Monobank.

Смотрите также Больше никакой комиссии для IBAN в Monobank: Гороховский объявил об изменениях

Украинский спортсмен поблагодарил за поддержку.

Будем использовать средства, чтобы помогать нашей стране и украинцам,

– отметил Гераскевич.

Банкир Олег Гороховский со своей стороны рассказал, что чек передали скелетонисту 24 февраля. "Познакомились и выслушали детали его истории... Владислав получил в наших глазах гораздо больше, чем то, что ему могли предложить эти прогнившие чиновники из МОК", – написал бизнесмен.



Гераскевич прокомментировал премию от Monobank / Скриншот 24 Канала

Напомним, ранее в интервью "Главкому" Гераскевич опроверг слухи о получении 800 тысяч долларов. Кроме того, он объяснил – до 25 февраля не мог комментировать ничего, связанного с конкретными бизнесами или публичными лицами.

Какие еще премии получил Гераскевич?