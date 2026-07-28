В ЕС готовятся к торговой войне: начали искать слабые места Китая

Германия начала подготовку к возможному экономическому противостоянию ЕС с Китаем. Проводит проверку разных отраслей, чтобы найти рычаги влияния, если напряженность между Пекином и Брюсселем усилится.

Что проверяет Германия

По информации источников, чиновники в Берлине непублично анализируют слабые места Китая, в частности, в сфере технологий, поставок и промышленности, пишет Bloomberg .

Одной из ключевых отраслей, которую проверяет Германия, есть производство чипов.

Дело в том, что многие немецкие компании имеют важное значение в мировой цепи производства микросхем. Среди них:

Trumpf – один из лидеров по выпуску лазерных систем и оборудования для производства полупроводников;

– один из лидеров по выпуску лазерных систем и оборудования для производства полупроводников; Carl Zeiss – всемирно известный производитель оптики, поставляющий высокоточные оптические системы, без которых невозможно производство современных чипов;

– всемирно известный производитель оптики, поставляющий высокоточные оптические системы, без которых невозможно производство современных чипов; Siltronic – один из крупнейших в мире производителей кремниевых пластин, являющихся основой для изготовления микросхем;

– один из крупнейших в мире производителей кремниевых пластин, являющихся основой для изготовления микросхем; и Aixtron , специализирующийся на оборудовании для фотолитографии и тестирования полупроводников.

Китай пока нет полноценных заменителей многим технологиям этих компаний, поэтому в Берлине рассматривают их как потенциальный инструмент давления в случае обострения торгового конфликта.

Также в Германии изучают, можно ли использовать техническое обслуживание и обслуживание оборудования, установленного на китайских предприятиях, для убеждения Пекина.

В то же время, проверка охватывает не только сектор полупроводников, но и химическую промышленность; медицинские технологии и специализированные промышленные цепи снабжения.

Почему Берлин проводит оценку

Издание отмечает, что германское правительство все больше рассматривает внешнюю торговлю как часть экономической безопасности.

В Берлине говорят, что Европа имеет свои рычаги влияния и должна их применять, если Китай будет использовать зависимость своих крупных торговых партнеров для собственных интересов.

В то же время немецкие чиновники подчеркивают, что не стремятся к конфронтации с Пекином, а хотят, чтобы Германия и Евросоюз имели реальные инструменты реагирования на угрозы со стороны Китая.

Напомним, ЕС и Китай определили октябрь 2026 как крайний срок, чтобы достичь прогресса в урегулировании торговых споров . Однако параллельно Европа готовится к тому, что отношения между ними будут оставлять напряженными.