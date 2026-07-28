Що перевіряє Німеччина

За інформацією джерел, чиновники в Берліні непублічно аналізують слабкі місця Китаю, зокрема, у сфері технологій, постачаннях та промисловості, пише Bloomberg.

Однією з ключових галузей, яку перевіряє Німеччина, є виробництво чипів.

Річ у тім, що чимало німецьких компаній мають важливе значення у світовому ланцюгу виробництва мікросхем. Серед них:

Trumpf – один із лідерів з випуску лазерних систем і обладнання для виготовлення напівпровідників;

– один із лідерів з випуску лазерних систем і обладнання для виготовлення напівпровідників; Carl Zeiss – всесвітньо відомий виробник оптики, який постачає високоточні оптичні системи, без яких неможливе виробництво сучасних чипів;

– всесвітньо відомий виробник оптики, який постачає високоточні оптичні системи, без яких неможливе виробництво сучасних чипів; Siltronic – один із найбільших у світі виробників кремнієвих пластин, які є основою для виготовлення мікросхем;

– один із найбільших у світі виробників кремнієвих пластин, які є основою для виготовлення мікросхем; та Aixtron, який спеціалізується на обладнанні для фотолітографії та тестування напівпровідників.

Китай поки що не має повноцінних замінників багатьом технологіям цих компаній, тому в Берліні розглядають їх як потенційний інструмент тиску у разі загострення торгівельного конфлікту.

Також у Німеччині вивчають, чи можна використати технічне обслуговування та сервіс обладнання, встановленого на китайських підприємствах, для переконання Пекіна.

Водночас перевірка охоплює не лише сектор напівпровідників, але й хімічну промисловість, медичні технології та спеціалізовані промислові ланцюги постачання.

Чому Берлін проводить оцінку

Видання зазначає, що німецький уряд дедалі більше розглядає зовнішню торгівлю як частину економічної безпеки.

У Берліні говорять, що Європа має власні важелі впливу і має їх застосовувати, якщо Китай використовуватиме залежність своїх великих торгівельних партнерів для власних інтересів.

Водночас німецькі посадовці наголошують, що не прагнуть конфронтації з Пекіном, а лише хочуть, щоб Німеччина та Євросоюз мали реальні інструменти реагування на загрози з боку Китаю.

Нагадаємо, ЄС та Китай визначили жовтень 2026 року як крайній термін, щоб досягти прогресу у врегулюванні торгівельних суперечок. Однак, вочевидь, паралельно Європа готується до того, що відносини між ними залишатимуть напруженими.