В Украину пойдут инвестиции: Германия готова защитить вложения своего бизнеса в наше государство

Война заставляет многих инвесторов, готовых вкладывать средства в Украину, придержать свои деньги. Германия готова разблокировать денежный поток, предоставив бизнесменам гарантии защиты капитала.

Немецкое правительство готово помогать Украине не только оружием и финансовыми вливаниями в бюджет. Местные власти ориентированы также и на то, чтобы дать новый денежный толчок нашей экономике.

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Государственные гарантии инвесторам

Если государственные немецкие компании решат инвестировать в Украину, Германия готова защитить их капитал. Над механизмом расширения государственных гарантий должностные лица уже активно работают.

Речь идет о далекой перспективе, прежде всего о долгосрочных кредитах, которые часто используются нашими компаниями как дополнительный источник поддержки и финансирования украинского государства и его дочерних предприятий.

– сообщили в немецком Минэкономики.

Правительство Германии готово обязаться покрыть все убытки, даже в случае полной потери инвестиций. Речь также идет о рисках конвертационной и трансферной сфер, кредитах инвестиционного типа и выплате процентов.

Ранее аналитики убеждали, что Украине не стоит ожидать инвестиций до полного завершения войны, но героизм ВСУ и эффективная работа украинского бизнеса в сложных условиях заставляет многих инвесторов искать пути вложения капитала в наше государство уже сейчас.