Популярный фотосток Getty Images будет генерировать изображение с помощью собственного ИИ

Похоже, сегодня уже все бизнесы пытаются внедрить в свои процессы искусственный интеллект. Кто избегает этого, рискует оказаться позади конкурентов или просто потерять клиентов.

Генерация фотографий для сохранения клиентов

Как сообщили представители фотографического гиганта Getty Images Holdings, совсем скоро компания выпустит инструмент для генерирования изображений. Искусственный интеллект тренировали на обширной библиотеке компании.

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Таким образом гигант хочет создавать контент, свободный от авторского права, прав собственности или других ограничений. Новый продукт разрабатывался в сотрудничестве с Nvidia. ИИ учили работать с фотографиями, принадлежащими Getty, и теперь компания надеется, что сможет обойти многие юридические проблемы.

Ранее Getty подавала в суд на Stability AI, которая имела собственный генератор изображений, из-за использования изображений без разрешения.

Исполнительный директор Getty Крэйг Питерс сообщил, что ИИ будет работать с банком креативных изображений компании, но коллекция новостных фото останется неприкосновенной.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Вместе с тем, новый генератор фотографий не даст пользователям возможности использовать фотографии с товарными знаками. К примеру, никто не сможет создать изображение известной персоны в пуховике Balenciaga.

В отличие от других компаний, Getty готова заплатить компенсацию всем авторам, чьи фотографии будут использовать искусственный интеллект.