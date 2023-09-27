Генерация фотографий для сохранения клиентов
Как сообщили представители фотографического гиганта Getty Images Holdings, совсем скоро компания выпустит инструмент для генерирования изображений. Искусственный интеллект тренировали на обширной библиотеке компании.
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Таким образом гигант хочет создавать контент, свободный от авторского права, прав собственности или других ограничений. Новый продукт разрабатывался в сотрудничестве с Nvidia. ИИ учили работать с фотографиями, принадлежащими Getty, и теперь компания надеется, что сможет обойти многие юридические проблемы.
Исполнительный директор Getty Крэйг Питерс сообщил, что ИИ будет работать с банком креативных изображений компании, но коллекция новостных фото останется неприкосновенной.
Вместе с тем, новый генератор фотографий не даст пользователям возможности использовать фотографии с товарными знаками. К примеру, никто не сможет создать изображение известной персоны в пуховике Balenciaga.
В отличие от других компаний, Getty готова заплатить компенсацию всем авторам, чьи фотографии будут использовать искусственный интеллект.