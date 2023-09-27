Генерування фотографій задля збереження клієнтів
Як повідомили представники фотографічного гіганта Getty Images Holdings, зовсім скоро компанія випустить інструмент для генерування зображень. Штучний інтелект тренували на великій бібліотеці компанії.
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У такий спосіб гігант хоче створювати контент, який вільний від авторського права, прав власності чи інших обмежень. Новий продукт розробляли у співпраці з Nvidia. ШІ вчили працювати з фотографіями, які належать Getty, і тепер компанія сподівається, що зможе обійти багато юридичних проблем.
Виконавчий директор Getty Крейг Пітерс повідомив, що ШІ буде працювати з банком креативних зображень компанії, але колекція новинних фото залишиться недоторканною.
Разом з тим новий генератор фотографій не дасть користувачам можливості використовувати фотографії з товарними знаками. Наприклад, ніхто не зможе створити зображення відомої персони у пуховику Balenciaga.
На відміну від інших компаній, Getty готова заплатити компенсацію усім авторам, чиї фотографії буде використовувати штучний інтелект.