Генерування фотографій задля збереження клієнтів

Як повідомили представники фотографічного гіганта Getty Images Holdings, зовсім скоро компанія випустить інструмент для генерування зображень. Штучний інтелект тренували на великій бібліотеці компанії.

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У такий спосіб гігант хоче створювати контент, який вільний від авторського права, прав власності чи інших обмежень. Новий продукт розробляли у співпраці з Nvidia. ШІ вчили працювати з фотографіями, які належать Getty, і тепер компанія сподівається, що зможе обійти багато юридичних проблем.

До речі! Раніше Getty подавала до суду на Stability AI, яка мала власний генератор зображень, через використання зображень без дозволу.

Виконавчий директор Getty Крейг Пітерс повідомив, що ШІ буде працювати з банком креативних зображень компанії, але колекція новинних фото залишиться недоторканною.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Разом з тим новий генератор фотографій не дасть користувачам можливості використовувати фотографії з товарними знаками. Наприклад, ніхто не зможе створити зображення відомої персони у пуховику Balenciaga.

На відміну від інших компаній, Getty готова заплатити компенсацію усім авторам, чиї фотографії буде використовувати штучний інтелект.