Россия уничтожила склад крупнейшего производителя алкоголя в Украине

В результате российского ракетного удара в ночь на 19 июля был полностью уничтожен основной склад готовой продукции компании Global Spirits. Это украинский производитель известных брендов водки и вина, один из крупнейших в Европе.

Что известно о последствиях атаки

Пожар уничтожил складские помещения и товарные запасы Global Spirits, а предварительная сумма убытков уже превышает 100 миллионов гривен, сообщили в компании.

Российский удар привел к полному уничтожению основного склада готовой продукции и потере всех товарных запасов, хранившихся на объекте. В компании подчеркнули, что в результате атаки никто из сотрудников не пострадал.

С уничтоженной продукции что до ее реализации государство уже получило 74 миллиона гривен налогов. Речь идет о:

акцизный налог;

НДС;

налог на прибыль;

налоги с заработной платы сотрудников.

В настоящее время из-за потери склада и готовой продукции Global Spirits не может выполнять заказы. Также известно, что их соседями по складу были Good Wine, WineTime и WOG.

Просим партнеров составить бизнес-план с учетом того, что продукт в настоящее время будет недоступен. Мы уже работаем над восстановлением логистики и обеспечением бесперебойной работы компании,

– сообщили в компании.

Что известно о Global Spirits

Global Spirits – один из крупнейших производителей алкогольной продукции в Украине. В портфель компании входят:

водочные бренды;

коньячная продукция;

вина.

Продукцию холдинга экспортируют более чем в 87 стран мира. В Украине у компании есть две производственные площадки – завод "Хортица" и Одесский коньячный завод.

Почему Россия так часто наносит удары по Киеву баллистическими ракетами

В течение последних недель Россия стала чаще проводить атаки на Киев баллистическими ракетами. Об этом 24 Канал рассказал генерал армии Николай Маломуж.

Сейчас враг запускает много баллистических ракет по столице. Сбивать их могут фактически только ракеты ЗРК Patriot, которых сейчас серьезно не хватает. По словам Маломужа, россияне продолжают терроризировать гражданское население. Они наносят удары не только по критической инфраструктуре, но и по жилым домам, складским помещениям, улицам и т. д. Все для того, чтобы загнать киевлян в безвыходное положение.

Кроме того, враг пытается нацелиться на объекты, связанные с Силами обороны Украины. В этом контексте можно вспомнить недавнюю атаку на Вишневое в Киевской области, в результате которой произошла детонация боеприпасов.