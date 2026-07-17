Glovo меняет владельца: Uber приобрел известный сервис доставки

Американская компания Uber Technologies договорилась о приобретении немецкой Delivery Hero SE. Это владелец известного в Украине сервиса доставки – Glovo.

Что известно о сделке между Uber и Delivery Hero

После завершения сделки под контроль Uber перейдет и сервис доставки Glovo, который работает в Украине и еще ряде стран. Об этом сообщили в Delivery Hero.

По условиям сделки Uber заплатит 41,5 евро за одну акцию Delivery Hero, общая стоимость акций составит 13 миллиардов евро. Вместе с Delivery Hero Uber получит бизнес Glovo в Украине, а также в Армении, Болгарии, Грузии, Италии, Казахстане, Кении, Марокко, Нигерии, Сербии, Тунисе, Уганде и ряде других стран.

В то же время Glovo не останется во всех регионах под контролем Uber. Бизнес сервиса в Польше, Румынии, Молдове, Испании и Португалии приобретет американская инвестиционная компания SSW Partners:

После завершения сделки Uber будет контролировать бизнес Delivery Hero примерно на 50 рынках с совокупным объемом заказов около 42 миллиардов долларов по итогам 2025 года.

Активы еще в 14 странах, объем которых оценивается в 11 миллиардов долларов, компания продаст SSW Partners за 1,6 миллиарда.

В компании также заявили, что после поглощения штаб-квартира Delivery Hero останется в Берлине, а сокращения сотрудников не планируются как минимум до 2029 года.

После завершения сделки платформа Uber будет работать уже на 99 рынках мира, а прогнозируемый совокупный валовой объем заказов составит около 236 миллиардов долларов.

С какими проблемами сталкивается Glovo в Украине

Сервис доставки еды Glovo не может справиться с частью заказов из-за нехватки курьеров. В компании говорят, что в отдельные моменты из-за кадрового дефицита не могут обработать до 20% всех заказов пользователей.

Ситуацию надеются улучшить после принятия законопроекта о так называемом "налоге на OLX". Известно, что подобная ситуация наблюдается не только у Glovo, но и у других компаний на рынке, например у Bolt Food – многие курьеры отказываются регистрироваться как ФЛП.