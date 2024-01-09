Техногиганты под прицелом из-за продвижения российской и белорусской пропаганды

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова обратилась к Google, Meta и другим технологическим гигантам. Она призвала их помочь независимым СМИ в Беларуси и России в продвижении материалов.

Подыгрывание диктатору

Дело в том, что белорусские журналисты, вынужденные покинуть страну из-за преследований – пожаловались в комиссию, что контент, критикующий режим Лукашенко – не доходит до целевой аудитории.

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И, вероятно, происходит это из-за поисковых алгоритмов, используемых Google, Meta и другими компаниями. Они неправомерно соблюдают установленные Лукашенко правила цензуры в СМИ.

Борьба с пропагандой

Meta сейчас воздерживается от комментариев по этой ситуации.

В частности, сообщается, что Вера Юрова много раз обращалась к компании Googl e с просьбой расширить охват оппозиционных СМИ. Следовательно:

в мае она приняла участие в обсуждении подобных вопросов с генеральным директором Google – Сундарем Пичаи. Особое внимание она уделила ситуации в России и проблемам, связанным с неспособностью независимых СМИ этой страны, монетизировать контент, размещенный в российском сегменте YouTube;

Особое внимание она уделила ситуации в России и проблемам, связанным с неспособностью независимых СМИ этой страны, монетизировать контент, размещенный в российском сегменте YouTube; в декабре 2023 года выразила опасения по поводу Беларуси президенту Google по глобальным вопросам Кенту Уокеру.

В свою очередь, на эти запросы у Google ответили, что прилагают все усилия, чтобы создавать продукты и обеспечивать соблюдение политики таким образом, чтобы не принимать во внимание политические взгляды.

Еврокомиссия также начала официальное расследование деятельности соцсети X (Twitter), принадлежащей Илону Маску. Компанию обвинили в нарушении законодательства Европейского союза по дезинформации, нелегальному контенту и прозрачности.