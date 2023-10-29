Соревнование искусственных интеллектов: Google инвестирует 2 миллиарда в конкурента OpenAI

Компания Google не намерена отдавать рынок искусственным интеллектам конкурентам. Гигант готов инвестировать миллиарды долларов в компании, которые могут навязать борьбу лидерам сферы.

Попытка опередить OpenAI от Microsoft

Компания Anthropic вскоре получит 2 миллиарда долларов от Google Alphabet. Гигант уже ранее инвестировал в разработчиков искусственного интеллекта 500 миллионов долларов, остальное пообещал добавить в ближайшее время.

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Google уже и раньше вкладывал деньги в Anthropic. Новые вливания свидетельствуют о том, что гигант собирается конкурировать с Microsoft, который является главным спонсором OpenAI, чей ChatGPT наделал столько шума и вызвал настоящий бум в сфере искусственного интеллекта.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Интересно, что Google – не единственный гигант, который спонсирует Anthropic. Amazon в квартальном отчете сообщил комиссии по ценным бумагам и биржам США, что инвестировал в облигации компании 1,25 миллиарда долларов. Впоследствии их можно будет конвертировать в акционерный капитал.

Компанию Anthropic основала команда, в которой есть и соучредители того же OpenAI, Дарио и Даниэла Амодей. Стартап быстро вырос в компанию и привлекает много ресурсов для того, чтобы составить конкуренцию OpenAI и стать лидером отрасли.