Мощный удар оккупантам: Google блокирует сервисы для российских компаний – те теряют документы

Российский бизнес не видел никаких противоречий для того, чтобы ненавидеть коллективное мероприятие, но пользоваться его продуктами. Впрочем, совсем скоро им останется только ненависть.

Российские компании пытались одновременно усидеть на двух стульях: поддерживали войну против Украины, но вместе с тем активно пользовались западными сервисами и продуктами. Западные корпорации начали решать, что "импортозамещение" должно касаться всех сфер России.

Читайте также Work․ua больше не будет работать с компаниями, продолжающими работу в России

Google закрывает свои сервисы для россиян – те теряют важные документы

Находящиеся под санкциями США российские ИТ-компании начали жаловаться своим пропагандистам, что в ночь на 10 августа корпорация Google заблокировала корпоративные сервисы Google Workspace. Как в их головах вкладывалось пребывание под санкциями и использование сервисов Google, представители компаний оккупантов не объяснили.

После блокировки сервисов сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, почти все важные документы и переписка остались в корпоративном хранилище Google.

– жалуются компании оккупантов.

Американская компания в своей рассылке объясняет блокировку "спам-сообщениями". Google не намерена останавливаться и продолжит блокировать свои сервисы для россиян.

Также известно, что блокировку гигант производит без всякого предупреждения, поэтому россияне не успевают сделать резервные копии своих данных. Вместе с тем, эксперты сообщают, что крупные российские компании не используют американские сервисы по соображениям кибербезопасности.