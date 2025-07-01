Google оштрафовали на 314 миллионов долларов за тайный сбор данных Android-пользователей

Суд в Калифорнии признал компанию Google виновной в незаконном сборе мобильных данных пользователей Android без надлежащего информирования. Корпорацию обязали выплатить 314 миллионов долларов компенсации.

Что известно об иске

Иск подали еще в 2019 году. Истцы утверждают, что смартфоны с Android передавали данные на серверы Google даже без соединения с Wi-Fi, что приводило к незаметному расходованию мобильного трафика, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Полученную информацию компания якобы использовала для рекламы и совершенствования своих сервисов, не предупреждая пользователей.

Позиция Google

В Google не согласны с решением и планируют его обжаловать. Представитель компании заявил, что вердикт базируется на неправильной трактовке технических аспектов Android и может навредить пользователям, потому что речь идет о ключевых функциях операционной системы.

Заметьте. Это лишь один из процессов против технологического гиганта – федеральный суд будет рассматривать аналогичное дело уже в 2026 году.