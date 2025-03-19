Google покупает Wiz: крупнейшее поглощение в истории компании

Google официально подписала соглашение о приобретении Wiz, стартапа в области кибербезопасности, за рекордные 32 миллиарда долларов. Это крупнейшая сделка в истории корпорации Alphabet и стратегический шаг для укрепления безопасности облачных сервисов.

Google инвестирует в облачную безопасность

Google Cloud планирует использовать технологии Wiz для усиления защиты данных в облаке и улучшения многооблачных решений (multicloud), информирует 24 Канал со ссылкой на Google.

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Заметьте. После завершения сделки Wiz станет частью Google Cloud, а ее продукты останутся доступными для клиентов на всех основных облачных платформах, включая Amazon Web Services, Microsoft Azure и Oracle Cloud.

По данным Google, интеграция Wiz позволит:

Улучшить разработку и автоматизацию облачной безопасности

Снизить расходы клиентов на киберзащиту

Расширить возможности мультиоблачной безопасности

В Wiz отмечают, что соглашение не изменит основной фокус компании, а лишь поможет ускорить ее миссию – обеспечить бизнесу безопасное внедрение искусственного интеллекта и облачных технологий.

Что известно о Wiz

Основана в 2020 году бывшими сотрудниками израильского подразделения киберразведки

Базируется в США, работает в сфере облачной кибербезопасности

Обслуживает почти 50% из 100 крупнейших американских компаний

В 2023 году достигла 500 млн долларов годового дохода, а в 2025 планирует удвоить эту цифру

Оценивалась в 12 млрд долларов еще в 2022 году

Рекордное поглощение для Google

Эта сделка стала значительно больше предыдущих покупок Google. До этого крупнейшим приобретением компании было поглощение Motorola Mobility в 2011 году за 12,5 миллиардов долларов.

Переговоры о покупке Wiz велись еще в 2023 году, но тогда Alphabet предлагала 23 миллиарда долларов, и сделка сорвалась из-за опасений относительно антимонопольного законодательства.

После завершения сделки Wiz продолжит работать независимо, а ее сервисы будут доступны через Google Cloud Marketplace и другие партнерские платформы. Интеграция Wiz с экосистемой Google станет важным шагом в укреплении позиций компании в сфере облачной безопасности и искусственного интеллекта.