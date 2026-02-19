Россия выставила Google штраф на 1 квинтиллион долларов: это в 10 раз больше мирового ВВП
- Верховный суд России взыскал с Google 91,5 квинтиллионов рублей, что в миллион раз превышает мировой ВВП.
- Штраф был наложен из-за невыполнения требований восстановить заблокированные на YouTube аккаунты российских пропагандистских каналов.
Верховный суд России принял решение о взыскании с Google астрономической суммы в 91,5 квинтиллиона рублей, что в миллион раз превышает мировой ВВП. Все из-за исков пропагандистских каналов России.
Почему Россия выставила Google штраф?
Судья Сергей Самуйлов не нашел оснований для пересмотра кассационной жалобы американской Google International LLC, поддержав ранее принятые решения о штрафе, пишет The Moscow Times.
Окончательную сумму в 91,5 квинтиллионов рублей (около 1,2 квинтиллиона долларов) определили весной 2025 года. Для сравнения, мировой ВВП оценивается примерно в 100 триллионов долларов, поэтому сумма иска превышает ее в миллион раз.
История гигантского штрафа началась в 2020 году, когда пропагандистские каналы "Царьград" и РИА ФАН подали к Google LLC, Google Ireland и российского ООО "Гугл" иски с требованием восстановить заблокированные на YouTube аккаунты.
Суд поддержал требования, но компания не выполнила решение. За каждый день невыполнения назначили пеню, которая начиналась со 100 тысяч рублей и удваивалась каждую неделю.
В 2022 году Google приостановил деятельность в стране, а в октябре 2023 года был признан банкротом. Позже суд ограничил начисление пени датой признания банкротства – итоговая сумма составила 91,5 квинтиллиона рублей. До этого момента она составляла 1,81 дуодецильйона рублей (единица с 39 нулями).
Могут ли западные бренды вернуться в Россию?
В прошлом году российские СМИ сообщали о возвращении более 350 западных брендов, но на самом деле вернулось лишь около двух десятков, преимущественно из Азии.
Многие компании только регистрировали товарные знаки в России, что является юридическим шагом для защиты интеллектуальной собственности, а не возвращением на рынок.
Среди них – McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Chanel, Mercedes-Benz, Zara и Louis Vuitton.