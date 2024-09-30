Google предоставит гранты для 24 украинских стартапов: кому достанется поддержка

Несмотря на войну и экономические трудности, украинские стартапы демонстрируют устойчивость, разрабатывая технологии для восстановления страны. Поэтому Google решил поддержать их грантами в размере 100 тысяч долларов.

Какие компании получат грант

Средства предоставят 24 компаниям от Фонда поддержки Google для стартапов в Украине, сообщается в официальном блоге Google Украина.

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Фонд, основан в партнерстве с первым и крупнейшим акселератором в Украине 1991, имеет объем 10 миллионов долларов и предлагает финансирование, менторскую и продуктовую поддержку украинским технологическим компаниям. Сегодня во Львове мы с радостью объявляем о новых 24 получателях программы,

– отмечает Google.

Представители Google отметили, что эти стартапы не только создают новые рабочие места в традиционных секторах, но и применяют технологии для решения уникальных проблем, вызванных российской агрессией.

Среди компаний, получивших гранты, есть в частности:

Ability.ai маркетинговая платформа на основе ИИ-агентов;

маркетинговая платформа на основе ИИ-агентов; Artellence : ИИ-технологии для разведки на основе анализа данных из открытых источников;

: ИИ-технологии для разведки на основе анализа данных из открытых источников; Claspo : платформа для создания пользовательских виджетов и форм : платформа для создания пользовательских виджетов и форм;

: платформа для создания пользовательских виджетов и форм; Elomia Health : чат-бот на основе ИИ : чат-бот на основе ИИ,, который поддерживает психическое здоровье;

: чат-бот на основе ИИ,, который поддерживает психическое здоровье; Finmap : платформа управленческого учета для бизнеса : платформа управленческого учета для бизнеса;

: платформа управленческого учета для бизнеса; Hideez : беспарольные решения для идентификации работников;

: беспарольные решения для идентификации работников; JustSpeak AI : ИИ-репетитор по английскому языку;

: ИИ-репетитор по английскому языку; Medvoice : образовательная платформа для медицинских работников;

: образовательная платформа для медицинских работников; Noty.ai: ИИ-ассистент для управления задачами.

Президент Google EMEA Мэтт Бриттин подчеркнул, что каждый стартап получит до 100 тысяч долларов безвозвратного финансирования, а также менторскую и продуктовую поддержку от Google. Эти ресурсы направлены на помощь в развитии компаний и создание основы для экономического восстановления после войны.