"Дочку" Google в России признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом местную "дочку" Google. Заявление о банкротстве компания подала летом 2022 года.

В 2022 году российские власти арестовали банковский счет компании. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В России суд признал банкротом дочернюю компанию Google

Как стало известно, Арбитражный суд Москвы признал банкротом местную "дочку" Google. Компания сообщила о банкротстве еще летом 2022 года, когда ее банковский счет был арестован.

В результате Google не смогла выплачивать средства работникам и поставщикам. Кредиторы заявили к компании требование около 53,6 млрд рублей. Около 32,8 млрд рублей требует медиахолдинг Царьград.

Google – банкрот: что известно

В 2021 году российское юрлицо Google получило чистый убыток в размере 26 миллиардов рублей. Напомним, что ранее Роскомнадзор оштрафовал Google на сумму свыше 7,2 миллиарда рублей и заплатить его нужно было до 19 марта. Однако сделать это не удалось.

С 22 марта 2022 года компания предусматривает собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств. Также в отношении российского подразделения Google зарегистрировано несколько исков, где истцами выступают враждебные СМИ.