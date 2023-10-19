У 2022 році російська влада заарештувала банківський рахунок компанії. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії суд визнав банкрутом дочірню компанію Google

Як стало відомо, Арбітражний суд Москви визнав банкрутом місцеву "дочку" Google. Компанія повідомила про банкрутство ще влітку 2022 року, коли її банківський рахунок заарештували.

У підсумку Google не змогла виплачувати кошти працівникам і постачальникам. Кредитори заявили до компанії вимогу близько 53,6 мільярда рублів. Близько 32,8 мільярда рублів вимагає медіахолдинг Царгород.

Google – банкрут: що відомо

У 2021 році російська юрособа Google отримала чистий збиток у розмірі 26 мільярдів рублів. Нагадаємо, що раніше Роскомнадзор оштрафував Google на суму понад 7,2 мільярда рублів і сплатити його потрібно було до 19 березня. Однак зробити це не вдалося.

З 22 березня 2022 року компанія передбачає власне банкрутство і неможливість виконання грошових зобов'язань. Також відносно російського підрозділу Google зареєстровано кілька позовів, де позивачами виступають ворожі ЗМІ.