Малая приватизация: сколько миллионов в бюджет принесли онлайн-аукционы

С помощью аукционов малой приватизации, состоявшихся на платформе Prozorro. Продажи, в бюджеты разных уровней поступило почти 500 миллионов гривен. В общей сложности более 2 тысяч государственных предприятий передано Фонду государственного имущества для приватизации.

Во время Киевского международного экономического форума премьер Денис Шмигаль рассказал, что уже более 2 тысяч государственных предприятий передано Фонду государственного имущества для приватизации, передает Бизнес 24.

Читайте также Как общаться с коллегами и клиентами во время войны: 6 важных советов

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Когда наше правительство начало работать у нас было 3,5 тысячи государственных предприятий. На сегодняшний день мы уже передали более 2 тысяч предприятий Фонда госимущества для приватизации.

Он отметил, что часть этих государственных предприятий уже приватизирована и подчеркнул, что в Украине продолжает продолжаться малая и средняя приватизация, несмотря на войну.

Малая приватизация

В Prozorro.Продажи сообщили, что с 19 сентября возобновили работу аукционы по малой приватизации. С этого времени Фонд государственного имущества Украины успешно провел 51 аукцион общей стоимостью 499,6 миллиона гривен, которые уже поступили в бюджет.