Малая приватизация: сколько миллионов в бюджет принесли онлайн-аукционы
С помощью аукционов малой приватизации, состоявшихся на платформе Prozorro. Продажи, в бюджеты разных уровней поступило почти 500 миллионов гривен. В общей сложности более 2 тысяч государственных предприятий передано Фонду государственного имущества для приватизации.
Во время Киевского международного экономического форума премьер Денис Шмигаль рассказал, что уже более 2 тысяч государственных предприятий передано Фонду государственного имущества для приватизации, передает Бизнес 24.
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Когда наше правительство начало работать у нас было 3,5 тысячи государственных предприятий. На сегодняшний день мы уже передали более 2 тысяч предприятий Фонда госимущества для приватизации.
Он отметил, что часть этих государственных предприятий уже приватизирована и подчеркнул, что в Украине продолжает продолжаться малая и средняя приватизация, несмотря на войну.
Малая приватизация
В Prozorro.Продажи сообщили, что с 19 сентября возобновили работу аукционы по малой приватизации. С этого времени Фонд государственного имущества Украины успешно провел 51 аукцион общей стоимостью 499,6 миллиона гривен, которые уже поступили в бюджет.
- Также там отметили, что в настоящее время в статусе закрытия находятся еще 110 аукционов на общую сумму 1,19 миллиарда гривен.
- В частности, на прошлой неделе состоялось 12 успешных аукционов с ростом стартовой цены лота в 2,8 раза, от которых в бюджет поступят более 160 миллионов гривен.