АІ таланты из Украины: глобальный потенциал и вызовы для внутреннего рынка

Искусственный интеллект быстро превратился из детища воображения Азимова и других научных фантастов в наиболее упоминавшуюся технологию в медиа, которая уже активно вошла в нашу жизнь. Украинские таланты уже активно участвуют в ее развитии, но станут ли они лидерами этого направления – открытый вопрос, ответ на который определит место Украины в индустрии на ближайшие годы.

Технологический рынок Украины и мира начал трансформироваться после ухода в широкий мир генеративного искусственного интеллекта. CBDO компании Alcor Сергей Овчаренко рассказал 24 Каналу о том, как быстро будет развиваться технология и как наш рынок сможет ответить на глобальные вызовы индустрии.

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Передовая технология на ближайшее будущее

Не прошло и года с момента первой презентации ChatGPT для широкой публики, а мир ИТ и бизнес-сектор уже громко говорят о том, что наступила новая эра технологической революции. Учитывая это, изменились и ожидания предпринимателей от работников, которые озвучили на Всемирном экономическом форуме: креативность опередила аналитическое мышление и технологическую грамотность, поскольку инструменты на основе искусственного интеллекта будут брать на себя все больше текущих задач, а также будут быстро и качественно анализировать большие объемы данных.

McKinsey также провел опрос среди компаний, результаты которого очень красноречивы: 55% уже ввели АІ технологии в свои процессы, 40% увеличат инвестиции в эту быстро прогрессирующую отрасль. Трансформация мира уже идет полным ходом, вызовы, которые в результате появляются, требуют немедленной реакции, "на вчера", как бы мемно это ни звучало.

Украина уже в топе, но работы еще много

Очевидно, что Украине нужно быстро найти свою роль в глобальном прогрессе и внести свой вклад в создание инновационных решений для бизнеса и пользователей. Хорошие новости: наша страна уже сейчас демонстрирует хороший потенциал для того, чтобы стать одной из ключевых локаций для инициатив по созданию и развитию АІ.

Сергей Овчаренко CBDO компании Alcor Первый фактор – успешные AI игроки с мировым именем. Reface, 3DLOOK, Roosh и Grammarly. Эти и многие другие компании успешно использовали искусственный интеллект "еще до того, как это стало мейнстримом". Пребывание украинских компаний в авангарде инноваций понравилось как отечественным, так и иностранным инвесторам.

Если в 2014 году поток инвестиций в украинские компании, активно использовавшие ИИ, были на уровне 42,4 миллиона долларов, то в 2021 году показатель уже составил 440,9 миллиона. Инвесторов не нужно "знакомить" с украинскими продуктами с искусственным интеллектом – они уже в них верят и активно вкладывают сюда свои средства.

Полномасштабное вторжение россиян остановило рост этого сектора промышленности. На некоторое время. Украине удалось встать на военные рельсы и быстро двигаться к восстановлению показателей на всех ИТ-участках экономики. Мощный буст получило и коммьюнити украинских специалистов: обмен опытом, реализация новых идей, объединение в совместные проекты вывело ИТ-индустрию Украины на новый уровень,

– рассказал Сергей Овчаренко.

Стоит внимания и то, что многие украинские стартапы активно работают над продуктами military tech для Вооруженных Сил, но вряд ли разумно ждать их инсайтов в Linkedin или ссылки на репозиторий в GitHub во время активной фазы боевых действий. После победы мы обязательно узнаем их достижения и успехи, и есть подозрение, что они всех приятно удивят. Например, уже известно о системе под названием Griselda, которая анализирует, фильтрует и мониторит входящую информацию о противнике с помощью искусственного интеллекта, автоматически собирая данные о позициях россиян и их передвижениях.

На нехватку талантов в сфере работы с искусственным интеллектом наша индустрия тоже не жалуется. Украина готова ответить на глобальный рост количества вакансий в сфере искусственного интеллекта на 150%: в Минцифре подсчитали, что уже сейчас у нас есть тысячи специалистов, работающих с искусственным интеллектом, и их количество будет расти.

Перспектива притягивает АИ таланты, и рекрутинг приобретает большее значение

В Украине уже сейчас активно работают над тем, чтобы АИ был не просто инновационной технологией, но стал предметом активного использования во всех сферах. Prometheus запустил бесплатный курс с начала работы с ChatGPT, Google и Минцифры записали месячный учебный курс для предпринимателей по внедрению искусственного интеллекта в повседневные процессы и преимущества, которые может получить бизнес благодаря технологии.

Академия наук создала институт проблем искусственного интеллекта и прописала стратегию развития технологии в нашей стране. Ее ключевая идея: искусственный интеллект должен помогать развивать и охватывать все сферы жизни государства. Оборона, экономика, образование, промышленность, медицина, телекоммуникация, аграрный сектор – вовлечение АІ в процессы и поиск решений в разы ускорит и улучшит процесс роста. Следовательно, активное внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни будет способствовать росту экосистемы и потребности в квалифицированных кадрах.

Юристы научной лаборатории теории цифровой трансформации и права активно рассматривают правовые аспекты развития АІ как на глобальном, так и на государственном уровне, хотя здесь работы еще очень много. В мире благодаря развитию информационно-коммуникационных технологий происходил технологический прорыв, получивший название Метавселенная.

Пока Украина не последовала примеру передовых стран мира, поэтому техническое, юридическое и нравственное регулирование Метавселенной, АІ и блокчейна пока находятся только на этапе дискуссий. Новые технологии должны сыграть ключевую роль в перспективах развития Украины и могут дать государству гигантский потенциал, поэтому модернизация правовой системы и общественных отношений с учетом АИ, блокчейна, ML, AR, VR и прочих технологий,

– отметил Сергей Овчаренко.

Охват технологии и ее развитие гарантируют, что потребность в специалистах будет расти в прогрессии. На спрос и квалификацию рынок готов ответить хорошей финансовой компенсацией. Сейчас зарплата разработчиков, по данным Alcor, на ИТ-рынке Украины составляет от 1500 до 6000 долларов в месяц в зависимости от опыта и домена. Для Украины такой уровень зарплаты высок, но он ниже показателей США и Западной Европы. Этот факт делает Украину приоритетным направлением для размещения R&D-центров мировых гигантов, реализация которого выведет нашу позицию на более высокие ступени в мировых масштабах.

Учитывая это, становится очевидной важность рекрутеров в процессе борьбы Украины за лидерские позиции в сфере АИ. Сама технология предполагает потребность компаний в лучших и перспективных талантах, амбиции которых будут выходить за рамки "приносить пользу компании". По сравнению с обычными продуктами, экосистема искусственного интеллекта более динамична и конкурентна. Для обычного бизнеса отсутствие или увольнение работника может стоить десятки тысяч долларов.

Если учесть динамичность развития сферы АИ и тот факт, что искусственный интеллект не требует отдыха и выходных, то для компаний, занимающихся продуктами на основе этой технологии, потенциальные финансовые потери могут быть выше. Надежные и экспертные рекрутеры определяют успех компании не меньше команды профессионалов, работающей над продуктом.

Покорить волну

Аналитики прогнозируют, что уже к 2025 году искусственный интеллект спровоцирует создание 97 миллионов рабочих мест. Уже сейчас следует готовиться к буму на рынке труда. Многие иностранные компании из сферы АИ придут на наш рынок, если мы создадим для этого соответствующие условия. Одна из идей, которая приблизит Украину к лидерству в Восточной Европе – открытие новых R&D офисов, чтобы наши таланты работали над инновациями бок о бок с коллегами из США и ЕС.

Технические работники в Украине имеют высокий потенциал, индустрия готова к новым вызовам и продуцирует много талантов, государственные органы понимают неустанность трансформаций и готовы к ним приобщаться.

– убежден CBDO Alcor.

Экспертизу украинских специалистов в области military tech и кибербезопасности можно назвать неоценимой. С такими позициями и умением быстро реагировать на вызовы и адаптироваться к новым условиям, Украина имеет высокие шансы быть среди лидеров в развитии АИ и завоевывать высокие позиции на глобальном рынке.