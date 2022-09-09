Украинские финтех-стартапы могут получить грант в 10 тысяч долларов
Пять украинских финтех-стартапов могут получить грант в размере 10 тысяч долларов. Какие проекты могут принять участие и как подать заявку – рассказываем дальше.
Грант на 10 тысяч долларов
Гранты выделят пяти стартапам в рамках программы Start Path Ukraine от международной платежной системы Mastercard. Также стартапы получат не только деньги, но и доступ к ресурсам, менторскому сопровождению и возможностям нетворкинга с ведущими экспертами отрасли.
Читайте также Как работают мультивалютный сервис GEO Pay и WhiteBitСправка: инициатива реализуется при поддержке Нацбанка и Министерства цифровой трансформации Украины.
Кто может подать заявку
Инициатива Start Path Ukraine ориентирована на украинские финтехи, работающие по следующим направлениям:
- "зеленое" и устойчивое финансирование,
- финансовый менеджмент,
- кредитование,
- продукты и решения для МПБ,
- инновационные платежи и услуги,
- открытый банкинг,
- удаленная идентификация и верификация,
- CBDC и криптовалюты,
- клиентская поддержка,
- кибербезопасность и защита данных, а также в других областях финтеха.
Это общий, но не исключительный список направлений, проекты по которым могут быть представлены в Start Path Ukraine. Стартапы в других областях финтеха также могут присоединиться к программе.
Как подать заявку
- Подать заявку на участие в программе можно по этой ссылке.
- Заявки принимаются до 20 октября.