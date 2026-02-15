До 1 миллиона гривен от государства: кто может получить грант на бизнес в 2026 году

В 2026 году государство продлило грантовую программу для украинских предпринимателей, которая помогает запустить или развить собственное дело. В этом году размеры финансирования увеличили, что расширило возможности бизнеса.

Кто может получить грант на бизнес?

Детали рассказали в Государственной службе занятости. Программа призвана поощрить предпринимательство, создавать новые рабочие места, поддерживать микро- и малый бизнес, способствовать восстановлению экономики.

По данным портала Дия, подать заявку на получение гранта могут граждане Украины, которые планируют открыть ФЛП или являются действующими физическими лицами-предпринимателями, а также юридические лица (конечными бенефициарные владельцы которых граждане Украины), которые:

не находятся и не работают на временно оккупированных украинских территориях или в России;

не находятся под санкциями;

не привлекались к уголовной ответственности за коррупцию;

не имеют задолженности перед бюджетом;

в отношении которых не возбуждали дела о банкротстве;

не производят или не реализуют оружие, алкогольные напитки, табачные изделия;

не занимаются обменом валют;

не являются кредитными, страховыми организациями, инвестиционными, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и ломбардами.



Какие есть размеры грантов от государства / Фото ГСЗ

Деньги можно использовать на приобретение оборудования, закупку сырья, арендную плату (не более 25% от суммы), аренду оборудования, маркетинг и рекламу, а также франчайзинг.

Интересно! С 2022 года в Украине уже профинансировано 35 тысяч грантов и создано 50 тысяч новых рабочих мест.

Как подать заявление на получение гранта?

Сформируйте заявление и бизнес-план, подайте их через портал Дия. Скрининг деловой репутации в уполномоченном банке происходит автоматически. Пройдите собеседование онлайн в региональном центре занятости. После принятия решения ГСЗ о предоставлении микрогранта ожидайте сообщение о результатах в личном кабинете Дия. В течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления:

– если Вы физическое лицо, зарегистрируйтесь как ФЛП или создайте юридическое лицо;

– обратитесь в уполномоченный банк, заключите договор микрогранта путем подписания заявления о присоединении к договору о предоставлении микрогранта и подайте документы на открытие специального счета для зачисления средств.

Как государство поддерживает бизнес зимой?