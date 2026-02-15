До 1 миллиона гривен от государства: кто может получить грант на бизнес в 2026 году
- В 2026 году государство продлило грантовую программу для поддержки бизнеса, в частности для создания новых рабочих мест.
- Грант могут получить граждане Украины, которые планируют открыть ФЛП или являются действующими предпринимателями, а также соответствуют определенным критериям, например отсутствие задолженности перед бюджетом.
В 2026 году государство продлило грантовую программу для украинских предпринимателей, которая помогает запустить или развить собственное дело. В этом году размеры финансирования увеличили, что расширило возможности бизнеса.
Кто может получить грант на бизнес?
Детали рассказали в Государственной службе занятости. Программа призвана поощрить предпринимательство, создавать новые рабочие места, поддерживать микро- и малый бизнес, способствовать восстановлению экономики.
По данным портала Дия, подать заявку на получение гранта могут граждане Украины, которые планируют открыть ФЛП или являются действующими физическими лицами-предпринимателями, а также юридические лица (конечными бенефициарные владельцы которых граждане Украины), которые:
- не находятся и не работают на временно оккупированных украинских территориях или в России;
- не находятся под санкциями;
- не привлекались к уголовной ответственности за коррупцию;
- не имеют задолженности перед бюджетом;
- в отношении которых не возбуждали дела о банкротстве;
- не производят или не реализуют оружие, алкогольные напитки, табачные изделия;
- не занимаются обменом валют;
- не являются кредитными, страховыми организациями, инвестиционными, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и ломбардами.
Какие есть размеры грантов от государства / Фото ГСЗ
Деньги можно использовать на приобретение оборудования, закупку сырья, арендную плату (не более 25% от суммы), аренду оборудования, маркетинг и рекламу, а также франчайзинг.
Интересно! С 2022 года в Украине уже профинансировано 35 тысяч грантов и создано 50 тысяч новых рабочих мест.
Как подать заявление на получение гранта?
- Сформируйте заявление и бизнес-план, подайте их через портал Дия.
- Скрининг деловой репутации в уполномоченном банке происходит автоматически.
- Пройдите собеседование онлайн в региональном центре занятости.
- После принятия решения ГСЗ о предоставлении микрогранта ожидайте сообщение о результатах в личном кабинете Дия.
- В течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления:
– если Вы физическое лицо, зарегистрируйтесь как ФЛП или создайте юридическое лицо;
– обратитесь в уполномоченный банк, заключите договор микрогранта путем подписания заявления о присоединении к договору о предоставлении микрогранта и подайте документы на открытие специального счета для зачисления средств.
Как государство поддерживает бизнес зимой?
Напомним, во время сложной зимы ФОПы 2 – 3 группы, которые работают в социально важных сферах, могут получить одноразовую денежную помощь от государства – до 15 тысяч гривен.
Кроме того, действует программа льготных кредитов на генераторы и другое энергооборудование – сроком до 3 лет на сумму до 10 миллионов гривен.