Миллион гривен на развитие бизнеса: какие гранты в Украине есть для ветеранов и их семей

Государство продолжает поддерживать ветеранов и членов их семей. Одним из таких инструментов является грантовая программа, которая помогает начать собственное дело или расширить уже имеющийся бизнес.

Кто может получить грант для ветеранов

Размер финансирования может достигать одного миллиона гривен. Как подать заявку и что для этого нужно – рассказали на портале Дия.

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Прежде всего стоит отметить, что грантовая программа создана для:

участников боевых действий (УБД);

лиц с инвалидностью вследствие войны;

их жен или мужей;

а также для членов семьи погибших защитников и защитниц.

Такая помощь не облагается налогом. Деньги можно потратить на приобретение франшизы, услуги по маркетингу и рекламе, лицензионное программное обеспечение, аренду или лизинг, а также мебель, оборудование и транспорт для коммерческого использования.

В случае получения гранта предприниматели обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с выбранным сроком бизнес-плана, платить налоги и создать определенное количество рабочих мест, например:

до 250 тысяч гривен – создание одного рабочего места;

до 500 тысяч гривен – речь идет уже о двух рабочих местах;

до 1 миллиона гривен – четыре рабочих места и регистрация как ФЛП от 1 года.

Как стать участником программы

Заметьте, что заполнить специальную заявку в Дии недостаточно. Украинцы также должны подготовить собственный бизнес-план по конкретной форме и подписать все электронной подписью.

Государственный центр занятости рассмотрит обращение в течение 10 рабочих дней после завершения конечного срока подачи (летом 2026 года это 14 и 28 июня, 12 и 26 июля, 9 и 23 августа).

В случае положительного результата вы получите уведомление, после чего в течение 20 рабочих дней нужно обратиться в Ощадбанк – для открытия счета и заключения соглашения.

Полезно! За более подробной консультацией офлайн граждане также могут посетить ближайшее отделение Ощадбанка.

Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала обновление программы "Собственное Дело" с 1 сентября. Ее возможности расширили для вышеперечисленных категорий, в частности размер микрогрантов увеличили до 300 – 500 тысяч гривен.

Также в Украине действует инициатива, благодаря которой демобилизованные могут получить специальный ваучер на обучение до 33 280 гривен.