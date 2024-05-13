Гранты на изготовление дронов от Ощадбанка: как получить это финансирование
Источник:Сергей Наумов
Использование дронов изменило восприятие войны. Сейчас эти аппараты не только занимаются разведкой, а и осуществляют атаки в сторону врага.
Какой грант предоставляется
Производитель дронов может получить до 80% от указанной суммы для гранта. То есть доля личных средств заявителя должна быть более 20%.
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Максимально возможная сумма гранта – 8 миллионов гривен. Использовать эти средства нужно в течение года с момента получения.
Какие условия должны быть реализованы для получения этого гранта:
- создание новых рабочих мест;
- создание или усиление нынешних мощностей предприятий, занимающихся производством космических, воздушных летательных аппаратов, а также сопутствующего оборудования;
- приобретение основных инструментов (оборудования), не подлежащих вывладению и введение их в эксплуатацию.
Получатель обязуется вернуть грант в течение следующих 3 лет. Речь идет об уплате налогов и сборов от производства в этой сумме.Обратите внимание! Указанную помощь могут получить ФЛП, а также юридические и физические лица.
Как получить этот грант
Для получения гранта нужно подать специальное заявление. Это можно сделать в отделение Ощадбанка или через портал электронных услуг "Дия".
После принятия заявления, Ощадбанк осуществляет проверку в течение 5 дней. Следующие 15 дней уже государственные органы принимают решение, в частности, Минэкономики. Заявитель получает ответ после проведения всех проверок.