Возможности для молодежи: у Зеленского анонсировали гранты на собственное дело

Во время Украинского молодежного форума "Свободные мечтать", который состоялся 12 августа, в День молодежи, глава государства Владимир Зеленский сообщил, что молодые украинцы в возрасте до 25 лет, будут иметь возможность получить грант на сумму 150 тысяч гривен на открытие собственного бизнеса.

Когда стартует программа

Стартует программа для украинской молодежи уже с сентября. Интересно, что в целом осенью стартует запуск аж 3 государственных программ для поддержки молодых людей.

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Владимир Зеленский Президент Украины Это создание или развитие своего собственного малого бизнеса, и мы начинаем с грантов в 150 тысяч гривен на первый проект. Все детали будут представлены нашим правительством

Кроме того, как заявил Владимир Зеленский, в Украине уже есть государственные программы, которые работают и будут работать еще активнее в интересах молодежи, например "єОселя".

В частности, первое, в существующей государственной программе "єОселя" будет предусмотрено для молодых украинцев и украинок в возрасте до 25 лет уменьшение первого взноса до 10%. И уже осенью должна заработать соответствующая программа. Это действительно хорошая ипотечная программа. В ней предусмотрено 3% годовых для военных, врачей, учителей, правоохранителей и 7% годовых для других категорий,

– добавляет глава государства.

С сентября в Украине заработает еще и программа для абитуриентов.