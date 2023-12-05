15 тысяч грантов для бизнеса: кто может рассчитывать на поддержку от государства в 2024 году
5 декабря 2023, 16:00Читати новину українською
Источник:Минэкономики
В следующем году правительство расширит программы поддержки бизнеса. Государство готово выдать 14 тысяч микрогрантов для малого бизнеса и 1000 грантов для перерабатывающих предприятий.
Об этом рассказала министр экономики Юлия Свириденко, выступая на XVII Украинском муниципальном форуме.
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Поддержка отечественного бизнеса
Стало известно, что правительство заложило в бюджет 18 миллиардов гривен на продление кредитования отечественного бизнеса и призывает местные общины присоединяться к софинансированию.
В частности, на 2024 год мы заложили в бюджет 18 миллиардов гривен на продление доступного кредитования отечественных предпринимателей по программе "5-7-9%". Продолжим грантовые программы для начала или расширения бизнеса. В следующем году мы можем выдать 14 000 микрогрантов для малого бизнеса – до 250 000 грн. и 1000 грантов для перерабатывающих предприятий, которые могут получить до 8 миллионов гривен на развитие.
Другие программы от правительства
Из выступления Юлии Свириденко также стало известно, что:
- впервые в бюджете заложен 1 миллиард гривен на расширение сети индустриальных парков, на территории которых предприниматели могут пользоваться рядом льгот;
- в следующем году также будет действовать программа частичной компенсации производства сельхозтехники ;
- присоединиться к созданию индустриальных парков могут и местные органы власти, таким образом создавая новые рабочие места и поступления в местный бюджет ;
- в следующем году п Родовит действовать программа ипотечного кредитования есть благодаря которой стимулируется развитие жилищного строительства и смежных отраслей.