Компании будут получать гранты: Украина будет привлекать частный сектор к производству взрывчатки

Украина будет привлекать частные компании к производству взрывчатки и боеприпасов, а также предоставлять им финансовую поддержку в виде грантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Соответствующее заявление сделал министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Defence Tech Innovation Forum от кластера оборонных технологий Brave1.

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Частные компании будут получать гранты

Михаил Федоров пояснил, что для реализации инициативы уже была проведена подготовительная работа, а также устранены бюрократические проблемы для производителей в этой сфере.

Во-первых, мы открыли рынок, позволили производить порох для частного сектора и боеприпасы. Во-вторых, позволили завозить различные компоненты для производства. И следующий шаг – это финансовая поддержка. Гранты – это лучший подход, и мы очень быстро это запустим. Президент еще полгода назад поставил задачу найти средства, поэтому они уже выделены,

– отметил министр.

По его словам, государство разработало программу, которая позволит частным компаниям, изготавливающим порох, присоединяться к проекту. В то же время одной из приоритетных задач остается безопасное размещение таких предприятий, в частности их расположение на надлежащем расстоянии от населенных пунктов.

Требования для получения лицензии, по умолчанию создать безопасные условия для производства. Оно должно быть как можно дальше от проживания людей, определенные условия по безопасности. Эти условия будут созданы,

– подытожил глава Минцифры.

У Михаила Федорова также спросили, как украинским производителям решать мировую проблему с нехваткой веществ для производства взрывчатки. В ответ министр сказал, что предприниматели имеют различные технологии по производству. К тому же отечественные компании работают над инновационными видами взрывчатки.