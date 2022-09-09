Гривневый платежный шлюз GEO Pay начал сотрудничество с Gate․io

Украинский мультивалютный сервис GEO Pay продолжает развиваться и предоставлять все больше функциональных возможностей своим пользователям. Теперь воспользоваться валютным платежным шлюзом GEO Pay можно на платформе Gate.io.

Там вы можете приобрести цифровые активы дебетовой и кредитной гривневой картой Mastercard или Visa. Gate.io работает с 2013 года и в настоящее время объединяет более 10 миллионов человек из 130 стран мира. Суточный объем торгов в среднем составляет 1 миллиард долларов.

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Что известно о GEO Pay и Gate.io



GEO Pay – это удобный украинский мультивалютный сервис, объединяющий р2р-платежи и финансовые операции по пополнению/выводу фиатных средств и дальнейшему их обмену на криптоактивы или наоборот на биржах-партнерах. Gate.io – одна из самых больших и старейших криптовалютных платформ. Появление UAH, как валюты для расчета, и обновленного украиноязычного интерфейса свидетельствуют о том, что Украина стала важной частью криптосообщества и серьезным игроком в блокчейн-экономике.

Благодаря сотрудничеству между криптобиржей Gate.io и мультивалютным сервисом GEO Pay, украинские пользователи могут купить популярные криптоактивы, такие, как BTC, ETH, USDT напрямую за гривну. Всего на Gate.io размещено более 1 500 криптовалют с высокой ликвидностью, формирующих более 2 800 торговых пар.

Как купить криптовалюту на Gate.io через платежный шлюз GEO Pay

Сейчас вы можете приобрести биткоин, стейблкоины или альткоины с помощью гривневых кредитных и дебетовых карт напрямую. Функционал пополнения биржи с баланса GEO Pay находится в разработке и вскоре будет доступен.

Следуйте этим простым инструкциям:

1. Создайте аккаунт на криптобирже Gate.io (если вы еще не пользовались ею). Новые пользователи должны пройти процедуру KYC.

2. Перейдите на страницу Покупайте криптовалюту и выберите метод оплаты картой.

3. Выберите криптовалюту, которую хотите получить.

4. Выберите сумму в украинских гривнах (UAH), которую хотите потратить.

5. Выберите GEO Pay в качестве желаемого провайдера платежей.

6. Сразу же появится экран с информацией о цене выбранной единицы криптовалюты, сумме фиатных средств, которую вы хотите оплатить, комиссией третьей стороны и количеством криптовалюты, которую вы получите в результате.

7. Это все! Просто нажмите кнопку Продолжить и введите данные банковской карты.

8. Через несколько минут выбранная криптовалюта будет зачислена на ваш кошелек на платформе.

Как еще можно использовать сервис GEO Pay

Кроме того, как в качестве платежного шлюза, мультивалютный сервис GEO Pay можно использовать для пополнения депозита и последующего обмена фиатных средств на криптоактивы на биржах-партнерах. При этом сервис также работает в направлении "криптоактивы-фиат" для вывода денег. Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться, пройти простую верификацию и пополнить свой внутренний кошелек картой любого украинского банка.

На тему Что такое GEO Pay и почему им следует пользоваться уже сейчас

GEO Pay постоянно общается со своими пользователями и внедряет обновления внутри системы в соответствии с потребностями сообщества. К примеру, GEO Pay является агрегатором платежных систем для пополнения и вывода средств через Visa или Mastercard: всегда можно выбрать одну из 6 платежных систем, гарантирующую стабильное прохождение платежей. Лимиты вывода на банковскую карту зависят исключительно от ограничений вашего банка.