Национальный оператор системы передачи Украины "Укрэнерго" может потерпеть дефолт из-за "зеленой" энергетики. Все из-за выплаты кредита, который был взят еще перед полномасштабной войной.

Какой кредит взяло Укрэнерго

Известно, что в ноябре 2021 года Укрэнерго из-за рубежа привлекло 825 миллионов долларов под 6,8%. Впрочем кредиты под такие проценты в 6 раз дороже, чем те, которые привлекают развитые страны.

Читайте также Мобильная сеть в Украине: вырастут ли цены и улучшится ли связь во время блэкаутов

Поэтому по состоянию на ноябрь 2024 года Укрэнерго должно оплатить первый платеж на сумму 119 миллионов долларов, что около 5 миллиардов гривен.

Интересно! Госкомпания потратила на защитные сооружения во время полномасштабной войны вдвое меньше, чем должна оплатить кредита в ноябре, – 2,9 миллиарда гривен.

Средства от кредита в течение 2021 – 2022 годов выплачивались десяткам частных компаний как погашение долгов, возникших в результате "зеленого тарифа Клюева".

Никто не питал иллюзий относительно главных бенефициаров проекта. Это не мелкий бизнес с несколькими ветряными мельницами или солнечными панелями,

– отмечают в издании.

Кто такой Андрей Клюев Это украинский пророссийский политик и бизнесмен, который в марте 2010 года был назначен Первым вице-премьер-министром в правительстве Николая Азарова. В то же время в декабре того же года стал Первым вице-премьер-министром – Министром экономического развития и торговли Украины. Сбежал из Украины в 2014 году во время событий Революции достоинства. Заочно арестован и находится в международном розыске.

В статье говорится о том, что тогда всех устраивало, что "облигации Кудрицкого" превращают деньги кредиторов в фактически прямые инвестиции в частные компании, владельцами которых были не самые бедные украинцы.