Який кредит взяло Укренерго

Відомо, що у листопаді 2021 року Укренерго із-за кордону залучило 825 мільйонів доларів під 6,8%. Втім кредити під такі відсотки в 6 разів дорожчі, аніж ті, які залучають розвинені країни.

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Відтак станом на листопад 2024 року Укренерго повинно сплатити перший платіж на суму 119 мільйонів доларів, що близько 5 мільярдів гривень.

Цікаво! Держкомпанія витратила на захисні споруди під час повномасштабної війни вдвічі менше, аніж повинна сплатити кредиту в листопаді, – 2,9 мільярда гривень.

Кошти від кредиту впродовж 2021 – 2022 років виплачувалися десяткам приватних компаній як погашення боргів, які виникли внаслідок "зеленого тарифу Клюєва".

Ніхто не мав ілюзій стосовно головних бенефіціарів проєкту. Це не дрібний бізнес з кількома вітряками чи сонячними панелями,

– зазначають у виданні.

Хто такий Андрій Клюєв Це український проросійський політик та бізнесмен, який у березні 2010 року був призначеним Першим віцепрем'єр-міністром в уряді Миколи Азарова. Водночас у грудні того ж року став Першим віцепрем'єр-міністром – Міністром економічного розвитку і торгівлі України. Втік з України у 2014 році під час подій Революції гідності. Заочно заарештований та перебуває у міжнародному розшуку.

У статті йдеться про те, що тоді всіх влаштовувало, що "облігації Кудрицького" перетворюють гроші кредиторів у фактично прямі інвестиції в приватні компанії, власниками яких були не найбідніші українці.